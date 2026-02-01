Der goldene Umberto 2014Jetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 29: Der goldene Umberto 2014
51 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Feierlicher Gala-Abend: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verleihen heute Deutschlands wichtigsten Medienpreis - den "Goldenen Umberto". Im Rahmen einer glamourösen Award-Show zeichnen die beiden Grimme-Preisträger Nominierte in fünf Kategorien, wie "Beste investigative Leistung", "Beste Comedy" oder "Bestes Nachwuchstalent", mit dem "Goldenen Umberto" aus.
