Circus HalliGalli
Folge 4: Zu Gast: Kraftklub
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Kein Walz unter dieser Nummer: Joko und Klaas kapern das Handy des Lieblingsfriseurs der deutschen Prominenz und geben sich als Udo Walz aus. Außerdem: Kraftklub spielen mit Joko und Klaas "Reise nach Vulgarien", die Schimpfwörter-Variante des Kinderspiels "Reise nach Jerusalem". Und Palina Rojinski steigt mit neuem Rap-Song aus dem Schrank.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn