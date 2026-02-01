Mein bester Feind - Jeff moderiert Circus HalliGalliJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Mein bester Feind - Jeff moderiert Circus HalliGalli
45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Heute ist Jan Delay in der Manege des Wahnsinns zu Gast. Er berichtet von seinem neuen Leben als Rockmusiker. Ungeachtet der Tatsache, dass er in letzter Zeit lieber mit Gitarren rumhantiert hat, wird er sich einer neuen Ausgabe des reimlastigen Interviewformats "Bitte ein Beat" stellen. Am Ende darf er dann aber doch noch ein paar seiner neuen Rockklänge auf der Bühne zum Besten geben.
