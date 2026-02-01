Bitte ein Lied mit CluesoJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 11: Bitte ein Lied mit Clueso
38 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stellen in der "CIRCUS HALLIGALLI"-Rubrik "Mein bester Feind" wieder Freundschaften auf eine harte Probe. Opa Horst wird dieses Mal von seinem besten Kumpel in einem "Senioren-Special" überrascht. Außerdem: Die jetzt schon legendäre Matthias-Reim-Jubiläumsbox wird einem echten Härtetest unterzogen. Studiogast Clueso muss sich in "Bitte ein Lied" einem etwas anderen Interview stellen.
