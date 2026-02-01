Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Circus HalliGalli

zu Gast: Max Giermann

ProSiebenStaffel 3Folge 17vom 01.02.2026
zu Gast: Max Giermann

zu Gast: Max GiermannJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 17: zu Gast: Max Giermann

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Angriff auf die Lachmuskeln! Der epische Kampf von "Aushalten: Nicht Lachen" zwischen den Tag-Teams Winterscheidt/Schweighöfer und Heufer-Umlauf/Baxxter geht in die dritte Runde. Außerdem: Neues zum größten Preis der Medienlandschaft, dem Goldenen Umberto. Und Parodie-König Max Giermann kommt vorbei und versucht im Studiospiel "Dias You Can't Explain" das Unerklärbare zu erklären.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Circus HalliGalli
ProSieben
Circus HalliGalli

Circus HalliGalli

Alle 5 Staffeln und Folgen