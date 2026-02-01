Circus HalliGalli
Folge 17: zu Gast: Max Giermann
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Angriff auf die Lachmuskeln! Der epische Kampf von "Aushalten: Nicht Lachen" zwischen den Tag-Teams Winterscheidt/Schweighöfer und Heufer-Umlauf/Baxxter geht in die dritte Runde. Außerdem: Neues zum größten Preis der Medienlandschaft, dem Goldenen Umberto. Und Parodie-König Max Giermann kommt vorbei und versucht im Studiospiel "Dias You Can't Explain" das Unerklärbare zu erklären.
Circus HalliGalli
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen