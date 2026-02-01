Circus HalliGalli
Folge 26: Weihnachts-Spezial
74 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Funkelnde Lichter, geschmückte Fassaden - und mitten in die idyllische Vorweihnachtszeit platzen Joko und Klaas. Nach dem Motto "Weihnachten ist nur einmal im Jahr" wird zwei Stunden lang bis zur Besinnlichkeit mit den Gästen Olli Dittrich und Palina Rojinski geplaudert, musiziert und gelacht. Die HalliGalli-Marktforschung, Schlagzeilen des Jahres und "Sabine does sing the Hits of 2015" - im Adventskalender des Fernsehens steckt hinter jedem Türchen eine Überraschung.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
