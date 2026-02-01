Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

Das Beste aus drei Jahren

ProSiebenStaffel 3Folge 29vom 01.02.2026
Das Beste aus drei Jahren

Folge 29: Das Beste aus drei Jahren

131 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Was gibt es Schöneres, als sich nach den familiären Weihnachtstagen zum gemütlichen Bilderbuchdurchblättern mit Freunden zu treffen? Noch mit Festtagsschmaus im Magen schwelgen Joko und Klaas, die Weihnachtselfen und Silvesterraketen des Fernsehens, in Erinnerungen. Wie kam einst die Rangelbewegung zustande? Was trieb Joko in die ProSieben "NEWSTIME"? Wieso musste Klaas als Drummer bei 30 Seconds to Mars ran? Zum Jahresende wird auf drei Jahre "CIRCUS HALLIGALLI" zurückgeblickt.

