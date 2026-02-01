Das Beste aus drei JahrenJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 29: Das Beste aus drei Jahren
131 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Was gibt es Schöneres, als sich nach den familiären Weihnachtstagen zum gemütlichen Bilderbuchdurchblättern mit Freunden zu treffen? Noch mit Festtagsschmaus im Magen schwelgen Joko und Klaas, die Weihnachtselfen und Silvesterraketen des Fernsehens, in Erinnerungen. Wie kam einst die Rangelbewegung zustande? Was trieb Joko in die ProSieben "NEWSTIME"? Wieso musste Klaas als Drummer bei 30 Seconds to Mars ran? Zum Jahresende wird auf drei Jahre "CIRCUS HALLIGALLI" zurückgeblickt.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
