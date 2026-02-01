Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

zu Gast: Anke Engelke & Sam Smith

ProSiebenStaffel 3Folge 6vom 01.02.2026
84 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Die Tore zur Manege des Wahnsinns öffnen sich gleich doppelt so lange! In einer neuen Folge der Rubrik "Aushalten" müssen Joko und Klaas dieses Mal auf engstem Raum in einer Kiste aus Plexiglas ausharren. Außerdem besucht Entertainerin Anke Engelke den "CIRCUS HALLIGALLI" und Sido öffnet in einer neuen Episode von "Bei Anruf Udo" sein VIP-Telefonbuch.

ProSieben
