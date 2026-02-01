Wer war das? mit Jürgen von der LippeJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 8: Wer war das? mit Jürgen von der Lippe
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Entertainer-Legende Jürgen von der Lippe stattet "CIRCUS HALLIGALLI" einen Besuch ab, um nach dem Rechten zu schauen, weshalb die jünglichen Jungmoderatoren in Anbetracht dieses respektablen Besuches in Ehrfurcht erstarren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Circus HalliGalli
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
12
