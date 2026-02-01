Jubiläumssendung: 100 Folgen "Circus HalliGalli"Jetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 12: Jubiläumssendung: 100 Folgen "Circus HalliGalli"
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
100 Jahre Circus: Zum 100. Mal öffnen Joko & Klaas die Tore zur Manege des Wahnsinns, setzen die Partyhütchen auf und blicken zurück auf eine Zeit, lange vor Erfindung des Farbfernsehens. Überraschendes, peinliches und nie zuvor gezeigtes Material werden aus dem Giftschrank ausgegraben. Gute Musik zur Jubiläumsfeier: The Lumineers stehen auf der Bühne. Und Formel 1-Pilot Nico Rosberg rast als frischgebackener GP-Sieger aus China direkt zu Joko & Klaas, um zu gratulieren.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen