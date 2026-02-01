Zu Gast: Oliver Polak und Micky BeisenherzJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 15: Zu Gast: Oliver Polak und Micky Beisenherz
41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Superstars privat: Für ihre angeblichen Privatwohnungen suchen Joko und Klaas persönliche Haussitter. Diese müssen sich mit allerhand kuriosen Eigenarten der beiden auseinandersetzen. Außerdem wird gemeinsam mit Udo Lindenberg sein 70. Geburtstag nachgefeiert. Der Ausnahmekünstler wird im "CIRCUS HALLIGALLI" auf der Bühne beweisen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Ob das ProSieben-Panikorchester Joko und Klaas ein Ständchen für die Rock-Legende vorbereitet hat?
Circus HalliGalli
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen