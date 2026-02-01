Jokos gigantischer Geschenkkorb-GagJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 19: Jokos gigantischer Geschenkkorb-Gag
42 Min.
Wir schreiben die zweite Sendung nach der Sommerpause. Es ist die Folge nach dem Bartgate. Und die der Erfüllung von Sabines Lebenstraum. Fatih Akin macht bei der TV-Sause auch mit, und Biffy Clyro wird auf der Bühne sehr gut trällern.
