Folge 22: zu Gast: Anke Engelke & Christian Tramitz
51 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Wer gewinnt den wichtigsten Medienpreis der Welt, den Goldenen Umberto? Diese Frage beschäftigt Joko und Klaas und so begeben sich die beiden Preisausschreiber auf die Suche nach geeigneten Kandidaten. Auf Star-Coiffeur Udo Walz wartet eine neue Mission: In "Udo Vice Bescheid" spricht er mit Subkulturen. Und Gameshow-Master Joko Winterscheidt besucht mitten in der Nacht mit seiner "Goodnight Show" wieder ahnungslose WGs in Deutschland. Na dann: "Bei leise: Preise".
