Circus HalliGalli
Folge 29: Das Auge kocht mit
43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Abriss-Gig im "CIRCUS HALLIGALLI"-Studio: Metallica werden erstmals nach 13 Jahren und in voller Besetzung wieder im deutschen Fernsehen live performen - und zwar in der Manege bei Joko und Klaas. Schon vor dem Auftritt wissen die beiden den Circus zum Kochen zu bringen: Sternekoch Johann Lafer wird die beiden Hobby-Brutzler in "Das Auge kocht mit" per Anweisungen über einen Knopf im Ohr zum fertigen Gericht dirigieren. Sie selbst sehen dabei nichts. Wer trifft Lafers Geschmack?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen