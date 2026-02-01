zu Gast: Oliver Kalkofe & Peter RüttenJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 30: zu Gast: Oliver Kalkofe & Peter Rütten
42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Heute zu Gast in der Manege des Wahnsinns: Oliver Kalkofe, Peter Rütten und die britische Alternative-Rock-Band Placebo.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen