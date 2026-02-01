Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 15vom 01.02.2026
50 Min.
Ab 12

Letzte Klassenfahrt: Der Circus tauscht die Manege gegen den Nürburgring ein. Joko & Klaas haben auf einem der größten deutschen Festivals im "Rock am Ring Spezial" ein besonderes Line-up geladen: Kraftklub, Marteria, die Beatsteaks und Sum 41 werden erwartet. Show-Freund Olli Schulz ruft den letzten Buddytag aus, Show-Freundin Palina Rojinski begibt sich in "In Vino Veritas" auf die Suche nach seriösen Meinungen der "Rock am Ring"-Besucher. Ein ganz normaler Festival-Tag eben.

ProSieben
