Circus HalliGalli
Folge 16: The End
65 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Letzte Vorstellung im "CIRCUS HALLIGALLI". Im Februar gaben Joko & Klaas bekannt, die TV-Manege zu schließen. ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Neun Staffeln 'CIRCUS HALLIGALLI' bedeutet 136 Folgen wahnsinniges Fernsehen wie es nur Joko & Klaas liefern können. Und der Wahnsinn wird nicht enden: ProSieben, Joko & Klaas werden auch die nächsten Jahre gemeinsam Geschichte schreiben. Wir freuen uns auf 'DIE BESTE SHOW DER WELT' und #DudW. Zusammen entwickeln wir weitere neue Shows."
Circus HalliGalli
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen