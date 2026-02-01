Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

zu Gast: Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara & Yvonne Catterfeld

ProSiebenStaffel 5Folge 5vom 01.02.2026
zu Gast: Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara & Yvonne Catterfeld

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Joko & Klaas starten im "CIRCUS HALLIGALLI" nichts Geringeres als die größte Protestbewegung der Menschheit. Wie das funktioniert, erklären die Initiatoren persönlich. Auf dem Sofa nehmen die beiden Schauspieler Alexandra Maria Lara und Matthias Schweighöfer Platz. Letzterer feiert bereits seinen siebten Besuch in der Manege des Wahnsinns. Zeit, die zehn in der finalen Staffel endlich vollzumachen. Auf der Bühne gibt sich die Folk-Band Mighty Oaks das Mikro in die Hand.

