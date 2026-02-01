zu Gast: Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara & Yvonne CatterfeldJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 5: zu Gast: Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara & Yvonne Catterfeld
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Joko & Klaas starten im "CIRCUS HALLIGALLI" nichts Geringeres als die größte Protestbewegung der Menschheit. Wie das funktioniert, erklären die Initiatoren persönlich. Auf dem Sofa nehmen die beiden Schauspieler Alexandra Maria Lara und Matthias Schweighöfer Platz. Letzterer feiert bereits seinen siebten Besuch in der Manege des Wahnsinns. Zeit, die zehn in der finalen Staffel endlich vollzumachen. Auf der Bühne gibt sich die Folk-Band Mighty Oaks das Mikro in die Hand.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen