ProSiebenStaffel 3Folge 13vom 11.12.2015
zu Gast: R2-D2, Olli Dittrich & Sebastian Vettel

zu Gast: R2-D2, Olli Dittrich & Sebastian Vettel

Folge 13: zu Gast: R2-D2, Olli Dittrich & Sebastian Vettel

81 Min.Folge vom 11.12.2015Ab 18

Funkelnde Lichter, geschmückte Fassaden - und mitten in die idyllische Vorweihnachtszeit platzen Joko und Klaas. Nach dem Motto "Weihnachten ist nur einmal im Jahr" wird zwei Stunden lang bis zur Besinnlichkeit mit den Gästen Olli Dittrich und Palina Rojinski geplaudert, musiziert und gelacht. Die HalliGalli-Marktforschung, Schlagzeilen des Jahres und "Sabine does sing the Hits of 2015" - im Adventskalender des Fernsehens steckt hinter jedem Türchen eine Überraschung.

