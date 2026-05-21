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Clarkson’s Farm

Pan(ik)demie

ServusTVStaffel 1Folge 5vom 21.05.2026
Pan(ik)demie

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Clarkson’s Farm

Folge 5: Pan(ik)demie

48 Min.Folge vom 21.05.2026

Frühling auf Diddly Squat: Ausgerechnet jetzt kommt die Pandemie. Während Jeremy mitten in der Lammzeit steckt, wird er plötzlich zum „systemrelevanten“ Landwirt. Mit einem improvisierten Kartoffelladen versucht er, die Versorgung der Nachbarn zu sichern. Trotz aller Herausforderungen stellt Jeremy unerwartet fest, dass er im Lockdown auf dem Hof so glücklich ist wie lange nicht mehr.

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