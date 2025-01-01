Staffel 1Folge 22
Cleopatra in Space
Folge 22: Mädelsabend
22 Min.Ab 6
Cleo, Akila, Callie und Khepra, die Anführerin des Katzenrats, sind auf einer Party in der Spielhalle. Da dort nur Mädchen anwesend sind, langweilt sich Cleo. Als Khepra jedoch einen Streit mit ein paar Aliens anzettelt, kommt Schwung in die Bude.
