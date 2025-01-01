Staffel 1Folge 24
Cleopatra in Space
Folge 24: Augapfel
22 Min.Ab 6
Brian und Akila geraten auf einem seltsamen Planeten in Gefangenschaft. Brian programmiert kurzerhand einen defekten Xerx-Roboter um, doch er kann ihnen nicht helfen, denn er verhält sich wie ein Baby. Nun ist guter Rat teuer.
Cleopatra in Space
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.