Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Cleopatra in Space

NBCUniversalStaffel 1Folge 24
Augapfel

AugapfelJetzt kostenlos streamen

Cleopatra in Space

Folge 24: Augapfel

22 Min.Ab 6

Brian und Akila geraten auf einem seltsamen Planeten in Gefangenschaft. Brian programmiert kurzerhand einen defekten Xerx-Roboter um, doch er kann ihnen nicht helfen, denn er verhält sich wie ein Baby. Nun ist guter Rat teuer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cleopatra in Space
NBCUniversal

Cleopatra in Space

Alle 1 Staffeln und Folgen