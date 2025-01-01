Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cleopatra in Space

Staffel 1Folge 25
Cleo & Zaid

Cleopatra in Space

Folge 25: Cleo & Zaid

22 Min.Ab 6

Cleo und Zaid finden endlich die Uta-Tafel, doch die wird streng bewacht. Schließlich bekommt Cleo von den Aufpassern ein überraschendes Angebot: Sie soll bleiben und ihre Königin werden. Wie wird sie sich entscheiden?

