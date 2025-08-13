CLUB 3 - 10 Jahre "Wir schaffen das" - Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung mit Franz Schabhüttl, Gerald Tatzgern & Christian Dörfel, moderiert von Tanja PfaffenederJetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 2: CLUB 3 - 10 Jahre "Wir schaffen das" - Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung mit Franz Schabhüttl, Gerald Tatzgern & Christian Dörfel, moderiert von Tanja Pfaffeneder
50 Min.Folge vom 13.08.2025
CLUB 3 Sendung über Asyl, Flüchtlingskrise mit: Franz Schabhüttl Autor & war langjähriger Leiter des Erstaufnahmezentrums Traiskirchen Gerald Tatzgern Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Bundeskriminalamt Christian Dörfel Sozial- und Integrations-Landesrat (OÖ), ÖVP
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Club 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Politik, Wissenschaft, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv