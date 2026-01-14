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Cocco Bill

Cocco Bill und die Katastrophen

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 22vom 14.01.2026
Cocco Bill und die Katastrophen

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Folge 22: Cocco Bill und die Katastrophen

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

In einem künstlichen Vulkan in Los Alamos arbeiten drei Wissenschaftler an verschiedenen verrückten Maschinen. Dies tun sie in dem Glauben, zum Wohle der Menschheit zu handeln, was ihnen von Bunz Barabunz eingetrichtert wird. Dieser hat jedoch nur eins im Sinn: er möchte mit den Maschinen - unter anderem ein Katapult sowie eine Maschine, die Tornados entstehen läßt - die nahegelegene Stadt in Angst und Schrecken versetzen. Sein Handlanger Everymad soll dann in der Stadt eine Art Flöte verkaufen, die den Leuten dabei helfen soll, sich vor den Tornados zu schützen. Davon verspricht sich Bunz einen hohen Gewinn. Aber Cocco Bill kommt hinter das Geheimnis des Vulkans und schafft es, die drei Wissenschaftler umzustimmen.

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