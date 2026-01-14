Cocco Bill und das verrückte HuhnJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 24: Cocco Bill und das verrückte Huhn
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill verfolgt Crazy Cock, einen Gauner, der mit seiner Bande alle Hühnerfarmen in der Gegend überfällt. Der Sheriff der Stadt, Buddy Kovaccia, benimmt sich sehr merkwürdig, und Cocco Bill findet heraus, daß der Sheriff eigentlich Drug Bonza ist, welcher sich bei seinen Überfällen als Crazy Cock verkleidet. Den richtigen Sheriff der Stadt findet er in der Wüste. Dieser hat, nachdem er von Bonza überwältigt wurde, sein Gedächtnis verloren. Er erlangt es aber wieder und hilft Cocco Bill, den echten Drug Bonza, alias Crazy Cock, festzunehmen.
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6