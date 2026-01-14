Cocco Bill und die EisenbahnJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 29: Cocco Bill und die Eisenbahn
An Bord eines Zuges, der von Banditen überfallen wurde und jetzt führerlos auf eine Schlucht zurast, bricht eine Gelbfieber-Epidemie aus. Zum Glück ist Osusanna an Bord, um die Erkrankten zu betreuen. Cocco Bill hat inzwischen die Banditen geschnappt und versucht jetzt, mit Hilfe von chinesischen Schienenarbeitern eine Strecke zu bauen, die im Kreis verläuft. Dort kann der Zug dann so lange seine Runden drehen, bis die Kohle im Ofen verbraucht ist und der Zug von alleine anhält. Cocco Bill hilft außerdem noch ein paar Rangern, die von Bunz um ihre Herden betrogen wurden, und die sie sich jetzt wieder zurückholen. Nach einer langen Fahrt im Kreis hält der Zug endlich an. Die Seuchengefahr ist überwunden, und die Ranger kriegen ihre Herden zurück. Bunz geht wieder einmal leer aus und ärgert sich natürlich über Cocco Bill.
