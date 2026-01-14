Cocco Bill
Folge 31: Zurück in die Zukunft
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill ist in Tamarind City. Dort trifft er auf einen ängstlichen Vater, dessen Sohn keinen Respekt mehr vor ihm hat. Er versucht, dem Vater zu zeigen, wie er sich gegen Stärkere zur Wehr setzen kann. Dabei geschieht es, daß Cocco Bill durch eine verwechselte Zeitreiseuhr 30 Jahre in die Vergangenheit reist. Dort trifft er auf den ängstlichen Vater, der natürlich noch ein kleiner Junge ist. Er bringt ihm bei, keine Angst mehr zu haben, so daß aus ihm 30 Jahre später ein mutiger Mann wird, der sich gegen jeden Banditen zur Wehr setzt und auf den sein Sohn stolz sein kann.
Cocco Bill
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6