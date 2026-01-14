Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cocco Bill

Die Geisterstadt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 32vom 14.01.2026
Die Geisterstadt

Die GeisterstadtJetzt kostenlos streamen

Cocco Bill

Folge 32: Die Geisterstadt

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Stadt Tombstone City wird von Scharen von Zombies heimgesucht. Angeblich befindet sich unter der Stadt ein alter Indianer-Friedhof, und die Zombies sind gekommen, um die Stadt zurückzufordern. So erfährt es Osusanna von Carrie, einem Mädchen mit einem merkwürdigen Blick. Osusanna ist in die Gegend gekommen, um dort als Musiklehrerin zu arbeiten. Allderdings ist keiner mehr da, denn die Zombies haben alle vertrieben. Sie und Carrie sind jetzt ganz auf sich allein gestellt. Doch Carrie schafft es, mit ihren telepathischen Fähigkeiten Cocco Bill zur Hilfe zu holen. Dieser kommt in die Stadt, und gemeinsam bekämpfen sie die Zombies.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cocco Bill
Studio 100 International
Cocco Bill

Cocco Bill

Alle 1 Staffeln und Folgen