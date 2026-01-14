Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cocco Bill

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 40vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bunz und Crudelio kommen auf den teuflischen Plan, eine schöne Killerin anzuheuern, in die sich Cocco Bill verlieben und die ihn dann kaltmachen soll. Ihre Wahl fällt auf Calamity Lola, die, wie sie sagt, ein Bäckermädchen aus Nebraska ist. Alles verläuft zuerst genau nach Plan. Cocco Bill ist hin und weg, und hat nur noch Augen für Calamity Lola. Er geht sogar soweit, daß er mit ihr zum Tanzabend geht, auf dem man allerdings nur erscheinen darf, wenn man vorher seine Waffen ablegt. Auch Osusanna ist anwesend und entlarvt die gefährliche Killerin. Cocco Bill entgeht knapp einem Anschlag, und Bunz, der ebenfalls auf dem Fest ist, wird schließlich verhaftet. Auch Calamity erhält ihre gerechte Strafe. Jetzt hat Osusanna ihren Cocco Bill wieder, und auch er weiß, was er an Osusanna hat.

