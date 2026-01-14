Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cocco Bill

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 45vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Cocco Bill reitet nach Rodeo City, wo Bunz sein jährliches Pferdewettrennen veranstaltet. Zufällig trifft er Osusanna, die ihn ihren drei Onkeln als Verlobten vorstellt. Die drängen auf sofortige Hochzeit, die Gelegenheit ist günstig. Mit der Ausrede, am Rennen teilnehmen zu müssen, macht Cocco Bill sich davon. Von der Siegprämie will er das zukünftige gemeinsame Haus mit Osusanna einrichten.Bunz dient das Rennen nur als Vorwand, alle Pferde über die Grenze zu bringen, ohne Steuern zu bezahlen und den Profit einzustreichen. Um seriöser zu wirken, läßt er einen englischen Herrenreiter, Lord Ferocious, und dessen Pferd Black Lucifer mitreiten.Cocco Bill, der in der Zollstation an der Grenze ein Plakat gesehen hat, durchschaut Bunz' Plan, gewinnt das Rennen und verhaftet Bunz.

