Cocco Bill
Folge 46: Der mit dem Bären tanzt
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Im Bear Valley sind Bunz, El Topico und Bob La Move auf Bärenjagd und legen überall Fallen aus. Sie fangen schließlich eine Bärin und wollen sie an einen Zirkus verkaufen. Cocco Bill und Osusanna, die im Bear Valley Winterurlaub machen, stoßen auf ein Findelkind, das von eben dieser Bärin aufgezogen wurde. Unverzüglich macht Cocco Bill sich auf die Suche und entdeckt schnell, daß Bunz dahintersteckt.
