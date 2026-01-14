Cocco Bill und das GeisterschlossJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 52: Cocco Bill und das Geisterschloss
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill und Slowtrot treffen in einem Restaurant auf den etwas merkwürdig aussehenden Mister Cadaveron. Dieser ist sehr beeindruckt von Cocco Bills Tapferkeit und bittet ihn daher um Hilfe. Mister Cadaveron ist Besitzer eines Schlosses, in dem es angeblich von Geistern nur so wimmelt. Aber Cocco Bill glaubt nicht an Geister, und so macht er sich gleich auf in das Schloß, um der Sache auf den Grund zu gehen.
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Cocco Bill
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Rai Fiction, Demas & Partners, EM.TV & Merchandising AG