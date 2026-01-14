Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cocco Bill

Cocco Bill und das Geisterschloss

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 52vom 14.01.2026
Cocco Bill und das Geisterschloss

Cocco Bill und das GeisterschlossJetzt kostenlos streamen

Cocco Bill

Folge 52: Cocco Bill und das Geisterschloss

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Cocco Bill und Slowtrot treffen in einem Restaurant auf den etwas merkwürdig aussehenden Mister Cadaveron. Dieser ist sehr beeindruckt von Cocco Bills Tapferkeit und bittet ihn daher um Hilfe. Mister Cadaveron ist Besitzer eines Schlosses, in dem es angeblich von Geistern nur so wimmelt. Aber Cocco Bill glaubt nicht an Geister, und so macht er sich gleich auf in das Schloß, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cocco Bill
Studio 100 Kids
Cocco Bill

Cocco Bill

Alle 1 Staffeln und Folgen