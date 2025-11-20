Staffel 1Folge 1vom 20.11.2025
Code Zero: Polizisten in Lebensgefahr
Folge 1: Gefahr auf dem Land
41 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Auf einem abgelegenen Hügel in der Nähe von Newbury kämpfen zwei Polizisten um ihr Leben. Wird die kilometerweit entfernte Verstärkung rechtzeitig eintreffen, um das schlimmste zu verhindern?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment