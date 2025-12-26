Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 1: Falscher Verdächtiger
42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Als die beliebte Mittelschullehrerin Jonelle Melton im Herbst 2009 in ihrer Wohnung in Neptune City, New Jersey, ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf ihren Noch-Ehemann. Jahre später soll dieser schließlich zur Aufklärung des Verbrechens beitragen.
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
