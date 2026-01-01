Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 2: Mutterlos
42 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Am Neujahrstag des Jahres 1985 wird die 23-jährige Tonya McKinley brutal ermordet aufgefunden. Sie hinterlässt einen kleinen Sohn. Ihre Familie wartet 35 Jahre darauf, dass die forensische Wissenschaft mithilfe einer DNA-Analyse den Täter überführt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC