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Cold Case History

Marilyn Monroe - Tod einer Ikone

ServusTVStaffel 1Folge 5vom 22.07.2026
Marilyn Monroe - Tod einer Ikone

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Cold Case History

Folge 5: Marilyn Monroe - Tod einer Ikone

48 Min.Folge vom 22.07.2026

Was passierte wirklich in der verhängnisvollen Sommernacht 1962? Nachdem ihre Haushälterin die Leiche entdeckt, vergehen sechs Stunden, bis die Polizei gerufen wird - was passiert in der Zwischenzeit in dem Bungalow in Hollywood? Die Polizei findet eine schön drapierte Leiche, Schlafmittel im Blut, aber ohne Pillenreste im Magen, unsicher wirkende Zeugen. Der erste Ermittler denkt an Mord und wird vom Fall abgezogen. Die berühmteste Frau der Welt und alle Fakten zu ihrem Tod in Luft aufgelöst?

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