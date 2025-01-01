Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WarnerStaffel 1Folge 19
Folge 19: Geschwisterliebe

42 Min.Ab 12

Der rätselhafte Selbstmord von P.J. Prosser führt Rush und Valens dazu, einen Fall aus dem Jahre 1992 neu aufzurollen. Damals wurde eine junge Frau namens Vanessa Prosser nach dem Verlassen einer politischen Veranstaltung in der Wahlnacht ermordet. Bei ihren Nachforschungen finden die Detectives heraus, dass P.J. Prosser Vanessas biologischer Vater war - doch damit nicht genug ...

