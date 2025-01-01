Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 20: Gier
42 Min.Ab 12
Rush und Valens öffnen einen Mordfall von 1985 erneut. Damals war der Börsenmakler Charles Danville auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Bei ihren Nachforschungen finden die Detectives heraus, dass der verheiratete Mann sein Geld und seine Macht dazu nutzte, um junge männliche Broker zum Sex zu zwingen! Zunächst scheint Stu Livermore, dessen Leben Charles Danville zerstört hat, der Hauptverdächtige zu sein. Aber bald wird klar, dass der Fall viel weitere Kreise zieht ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen