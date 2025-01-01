Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 23: Erste Liebe
42 Min.Ab 12
Im Jahr 1986 wurde ein 15-jähriges Mädchen auf einem Parkplatz vergewaltigt und ermordet. Ihr Freund Mark erlitt dabei nur leichte Verletzungen. Sam Terrence, der in dieser Gegend leere Bierdosen sammelte, wurde als Täter verhaftet und verurteilt. Doch 2004 stellt sich durch einen DNS-Abgleich seine Unschuld heraus und der Fall wird neu aufgerollt. War Eve wirklich das unschuldige Mädchen, für das Mark sie hielt?
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen