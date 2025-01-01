Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 9: Schuldgefühle
44 Min.Ab 12
Detective Rush erhält eines Abends einen mysteriösen anonymen Anruf von einem Mann, der behauptet, seine Großmutter 1989 ermordet und unter dem Keller seines früheren Hauses begraben zu haben. Sofort lässt sie Nachforschungen anstellen - und tatsächlich: Die Leiche kann unter dem besagten Haus gefunden werden. Rush versucht herauszubekommen, warum der Anrufer, den sie als James Hogan ausmachen kann, 14 Jahre nach der Tat plötzlich ein Geständnis ablegt ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen