Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 17: Schadenfreude
43 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Vor Jahren wurde der Chirurg Steven Chase wegen Mordes an seiner Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Hintergrund: Aufgrund eines Kunstfehlers von Chase starb ein Patient; Chase verlor seine Zulassung und verarmte. Weil seine Frau eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hatte, verdächtigte man Chase nach ihrem Tod - in Wahrheit war sie von Einbrechern erschossen worden. Ein Ring, der bei einer Leiche gefunden wird, führt dazu, dass der Fall neu aufgerollt wird ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
