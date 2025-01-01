Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 5: Das Familiengeheimnis
42 Min.Ab 12
Die 18-jährige Kara, ein Mädchen kambodschanischer Abstammung, taucht bei Rush und Valens auf: 1991 wurden ihre Eltern ermordet, doch die Tat konnte nie aufgeklärt werden. Nun hat Kara einen Armreif ihrer Mutter in einer Verkaufsbörse im Internet entdeckt und hofft, dass die Ermittler Hinweise erhalten, wenn sie den Weg des Schmuckstücks zurückverfolgen. Die Detectives werden bei ihren Recherchen mit Ereignissen aus der Zeit des Vietnamkriegs konfrontiert ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen