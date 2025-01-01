Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Hexenjagd

WarnerStaffel 2Folge 8
HexenjagdJetzt kostenlos streamen

Folge 8: Hexenjagd

42 Min.Ab 12

Als Howard Lang erfährt, dass sein Vater 1953 brutal ermordet wurde, wendet er sich an Lilly Rush und ihr Team. Die Akte wird nochmals geöffnet, und bei den Untersuchungen finden die Detectives heraus, dass das Opfer wegen seiner Verbindungen zu einer angeblich kommunistischen Gruppe von der Regierung verfolgt wurde. Ob bei dieser allgemeinen Hexenjagd auf vermutete Kommunisten auch über Leichen gegangen wurde, will Detective Rush endgültig aufklären.

Warner
