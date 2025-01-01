Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 9: Menschenjagd
43 Min.Ab 16
Der kopflose Torso einer Frau, die 1985 spurlos verschwand - am selben Tag, an dem sie ihren Mann wegen Gewalt in der Familie angezeigt hatte -, wird von Wanderern in einem Naturschutz-Reservat gefunden. Als das Team um Detective Lilly Rush damit beginnt, den Fall wieder aufzurollen, führen die Spuren bald zur Entdeckung von acht weiteren grausam enthaupteten Körpern. Neun Frauen wurden damals Opfer eines Serienmörders, und anscheinend ist der Täter noch immer auf freiem Fuß ...
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen