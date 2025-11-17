Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 11: Acht Jahre später
44 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Valens und Vera begeben sich diesmal auf eine Zeitreise in die 80er Jahre: Damals hatte sich eine Mordzeugin durch Flucht ihrer Aussage entzogen. Diese Frau greifen die beiden jetzt in Jersey auf und befragen sie zu einem Mord, der 1988 passiert ist. Auf diese Weise werden acht Jahre aus dem Leben zweier befreundeter Paare aufgerollt - und während Valens und Vera den Geschichten der Zeugin zuhören, wird ihnen klar, dass sich das Rad der Zeit nicht zurückdrehen lässt ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
