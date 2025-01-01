Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 8: Schuld und Sühne
Stillman wird mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, als er den Todesfall eines Vietnamveteranen aus dem Jahr 1973 neu aufrollt. Damals wurde der Mann erschossen aufgefunden. Die Beweislage ist dürftig, aber Stillman drängt darauf, dass der Mord endlich aufgeklärt wird. Im Zuge dessen wird das Trauma des verlorenen Krieges und die Frage, ob er gerechtfertigt war oder nicht, zum Thema, das die Ermittler während ihrer Arbeit beschäftigt ...
