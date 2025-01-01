Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 11: Die Sugar Boys
43 Min.Ab 12
Die Verletzungen eines attackierten Ehemannes stammen von einer Waffe, mit der 2000 der Countrysänger Truck Sugar erschossen wurde. Truck und seine Band "Die Sugarboys" stammen aus dem ländlichen Tennessee. Erschossen wurde Truck in Philadelphia, der Bundeshauptstadt Pennsylvanias. Bei den Vernehmungen in den einst verfeindeten Nord- und Südstaaten treten die unterschiedlichen Lebensauffassungen zu Tage, die die Kultur in den Städten und auf dem Land charakterisieren.
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen