Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 17: Vater und Sohn
43 Min.Ab 12
Auf einer Mülldeponie wird die Leiche des seit 1984 vermissten Maurice Hall gefunden. Maurice hatte einen für seine Umwelt außergewöhnlichen und völlig absurden Traum: Er wollte Tänzer werden. Seine verstorbene Mutter hatte diesen Wunsch in ihm geweckt. Trotz aller Widerstände und Vorurteile bestand Maurice durch harte Arbeit die Aufnahmeprüfung an der Ballettschule, wenig später war er tot! Die Ermittler entdecken hinter seinem Mord überraschend eine zweite Tragödie.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen