Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 22: Menschliche Fracht
43 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Das FBI setzt zum Schlag gegen einen von dem "Boss" Natschalnik geführten Menschenhändlerring an. Unter seiner Leitung schleust die Organisation illegal Osteuropäerinnen über den Hafen von Philadelphia in die USA, um sie dort zur Prostitution zu zwingen. Widerspenstigen Opfern werden mit Zigaretten die Fußsohlen verbrannt. Über die Spur eines ehemaligen Opfers kann Natschalnik enttarnt werden. Er wird jedoch unantastbar, da alle Zeugen aus Angst vor seiner Rache schweigen.
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
