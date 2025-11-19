Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Menschliche Fracht

WarnerStaffel 4Folge 22vom 19.11.2025
Menschliche Fracht

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 22: Menschliche Fracht

43 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Das FBI setzt zum Schlag gegen einen von dem "Boss" Natschalnik geführten Menschenhändlerring an. Unter seiner Leitung schleust die Organisation illegal Osteuropäerinnen über den Hafen von Philadelphia in die USA, um sie dort zur Prostitution zu zwingen. Widerspenstigen Opfern werden mit Zigaretten die Fußsohlen verbrannt. Über die Spur eines ehemaligen Opfers kann Natschalnik enttarnt werden. Er wird jedoch unantastbar, da alle Zeugen aus Angst vor seiner Rache schweigen.

